Calciomercato Napoli – ADL pazzo di Gattuso: primo regalo vicinissimo

Calciomercato Napoli , ADL pronto ad un nuovo passo avanti

NAPOLI CALCIO-Inutile continuare a mettere le mani avanti. Nonostante le difficoltà palesi dello scorso inizio di stagione, il Napoli sembrerebbe aver aperto un ciclo vincente con la conquista della Coppa Italia. Merito di un calciomercato che ha dato i suoi frutti solo dopo che i malumori all’interno dello spogliatoio si sono leggermente placati. A chi va il merito maggiore della serenità ritrovata? A Gennaro Gattuso ovviamente. Peccato per la penalizzazione e per il 3 a 0 a tavolino, che per ora stonano un po’ con la partenza sprint degli azzurri. Il progetto Napoli, proprio ora che le cose stanno andando a gonfie vele, si potrebbe ben presto arricchire di un altro capitolo importante.

Come riporta Il Mattino, sembrerebbe essere arrivata l’ora del rinnovo per il tecnico calabrese. Ringhio non ha mai preteso un ingaggio faraonico, che la decida De Laurentiis la cifra. Le parti erano già state vicine, ma la volontà da parte del patron dei partenopei di inserire una clausola rescissoria di 7 milioni di euro aveva frenato la trattativa. Con lo scudetto nel mirino e con una squadra che gioca a meraviglia, ADL si sarebbe convinto a prolungare il contratto di mister Gattuso, senza l’inserimento di clausole. Un nuovo patto di ferro fra le due forti personalità che si ripercuoterà anche sul calciomercato di gennaio.

Gattuso ha chiesto a gran voce la conferma di Hysaj e Maksimovic, entrambi prossimi alla scadenza. Visti i risultati fin qui ottenuti, crediamo che ADL possa accontentare senza troppi capricci il tecnico che sta facendo tornare grande il Napoli. Nonostante un reparto offensivo atomico (ricordiamo che all'appello manca ancora Insigne), il presidente degli azzurri potrebbe regalare un altro grande colpo alla platea napoletana.