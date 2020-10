Napoli calcio, trattativa chiusa? Interviene il governo e dice “no”

Napoli Calcio

NAPOLI CALCIO– L’approccio alla stagione del Napoli di Gattuso ha convinto tutti. Non solo un attacco atomico, ma anche una difesa quasi imperforabile. Soltanto l’Atalanta in queste prime 3 giornate è riuscita a bucare la rete degli azzurri. La ritrovata compattezza difensiva è merito della coppia Manolas-Koulibaly che molti lo scorso anno avevano definito un bluff. Da quando il senegalese è rinsavito, la coppia di centrali partenopei è tornata ad essere considerata fra le migliori d’Europa. Fra le mosse vincenti di De Laurentiis nell’ultima sessione di mercato, c’è stata proprio la capacità di resistere alle offerte presentate per il numero 26 del Napoli. In tal senso il patron dei campani ha ricevuto un aiuto inaspettato.

Secondo calciomercato.it il Psg era stato davvero vicinissimo a chiudere per Kalidou, ma cosa ha impedito la felice conclusione della trattativa? Il governo francese la scorsa estate ha deciso di fermare il campionato, a differenza di tutte le altre leghe più importanti del continente. Lo stop ha portato all’ottenimento di un prestito garantito dallo Stato francese di circa 225 milioni di euro. Con tale cifra i club hanno compensato le perdite dovute allo stop forzato. Il Psg accettando tale prestito è finito sotto l’ombrello della DNCG, un organo predisposto al fine di monitorare i movimenti economici ed il rispetto di alcuni parametri. Il club francese ha potuto offrire al Napoli massimo 60 milioni, non ritenuti sufficienti da ADL per cedere il suo campione. I transalpini, infatti, non hanno ottenuto le autorizzazioni per elevare l’offerta ai 70-80 milioni richiesti dal patron degli azzurri.

Una fortuna non da poco questa per il Napoli, almeno dal punto di vista tecnico. Molti sostengono che Koulibaly possa essere ceduto a gennaio. Ma avrebbe senso un'operazione del genere qualora il sodalizio partenopeo fosse in piena corsa per lo scudetto?