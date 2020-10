Napoli Calcio – Tutto perfetto? No, qualcosa ha rovinato la festa

Napoli Calcio

NAPOLI CALCIO – Prova maiuscola del Napoli con la Real Sociedad. Gara intelligente, da grande squadra. Ora la qualificazione è di nuovo alla portata. Il match del prossimo 5 novembre in casa del Rijeka sarebbe l’impegno più semplice fin qui affrontato, almeno sulla carta. Tornato quindi grande ottimismo anche sul percorso europeo degli azzurri, ma come al solito qualcosa che è andato storto c’è stato.

Lorenzo Insigne è stato costretto ad abbandonare il campo al 22′. Il capitano del Napoli ha sentito un indurimento improvviso del muscolo e si è subito fermato. Proprio questo suo stop istantaneo potrebbe essere stato provvidenziale per evitare danni peggiori. E’ sempre la solita coscia destra che provoca fastidi al folletto partenopeo, si teme uno stop di almeno 2 0 3 settimane. Come è ovvio, la sua presenza con il Sassuolo è assolutamente impossibile. Al termine della gara di ieri mister Gattuso ai microfoni di Sky Sport si è espresso sull’infortunio di Insigne: “Ci ho parlato, mi ha detto che si è fermato in tempo. Domani (oggi ndr) lo valutiamo. Non ha sentito la stessa fitta che ha sentito contro il Genoa”. Nella giornata di oggi gli esami chiariranno meglio le condizioni de Il Magnifico.

Per fortuna di Gattuso il capitano degli azzurri potrà recuperare senza troppi patemi. Fino ad ora tutti i calciatori del reparto avanzato campano hanno dimostrato di poter essere decisivi. Se si eccettuano Llorente e Milik, ai margini della rosa del Napoli, tutti gli altri hanno segnato almeno un gol in questo inizio di stagione. Una potenza di fuoco devastante che è di buon auspicio per il lungo percorso che speriamo gli azzurri portino a termine in tutte le competizioni.