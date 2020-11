Napoli Calcio, ultim’ora clamorosa: ADL può davvero riuscirci?

NAPOLI CALCIO – Che nel calcio possa succedere di tutto lo sappiamo bene, sia nello svolgimento delle partite in campo che nelle questioni di mercato e societarie. La notizia che riporta Tuttosport in questo caso è assolutamente clamorosa e si rivelerebbe una grande mossa da parte del Napoli.

Il quotidiano torinese ipotizza che Arkadiusz Milik possa addirittura rinnovare con gli azzurri, per poi essere ceduto a gennaio ad una cifra più consona al suo valore. Ma andiamo con ordine. I rapporti fra il presidente De Laurentiis ed il calciatore polacco non era mai stati così tesi come si vociferava sui media, anzi. Con l’incontro amichevole di venerdì a Castel Volturno fra l’entourage di Milik e la dirigenza del club partenopeo si sarebbe arrivati a questa incredibile soluzione. Attenzione! Per ora si tratta solo di un’idea che per essere concretizzata ha bisogno di ulteriori incontri, ma la possibilità che il calciatore firmi il prolungamento è reale. L’ex Ajax ha intenzione di tornare a giocare sin da subito, sta spingendo per una partenza già a gennaio. Le pretendenti non mancano.

Con il prolungamento dell'accordo rispetto a quello attuale ( fino a giugno 2021), il Napoli avrà la possibilità di ottenere dai club interessati a Milik una cifra ben superiore ai soli 6-7 milioni ipotizzati come indennizzo in caso di contratto lasciato così com'è. Di che cifra si parla? De Laurentiis si sarebbe impegnato a non chiedere oltre 20 milioni per lasciar partire il centravanti polacco. Insomma in un turbinio di notizie che rendono questa telenovela assai ingarbugliata, non si può davvero escludere nulla, se non che Milik presto lascerà la campania.