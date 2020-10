Napoli Calcio – Vittoria incredibile, ma Del Genio lancia l’allarme

Napoli Calcio

NAPOLI CALCIO– Quanto si era visto nelle prime due giornate aveva già fatto trapelare la forza devastante dell’attacco partenopeo. La prova del nove che vedeva il Napoli di fronte all’Atalanta, da molti considerata come una seria candidata per il titolo, è stata superata più che brillantemente. Gattuso ha costruito una squadra che tende alla perfezione, per questo il rammarico da parte del tecnico e della dirigenza è tanto per non aver disputato il match contro i bianconeri. Ma non è ancora detta l’ultima parola su questa faccenda. Nel frattempo Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club campano, lancia l’allarme.

“Mi sembra chiaro che si possa parlare di dominio assoluto del Napoli su una compagine forte come l’Atalanta che, nonostante la sconfitta, è ancora una candidata per lo scudetto. Di che cosa si doveva preoccupare il club partenopeo andando a Torino? Mi sembra chiaro che il Napoli possa giocare contro la Vecchia Signora senza alcuna paura. Sono convinto che ad oggi e per i prossimi due mesi, i bianconeri non saranno in grado di fare una prestazione come quella offerta dal Napoli contro i bergamaschi”. Poi Del Genio sgancia la bomba.

“Se c’è una volontà politica di fermare il Napoli, dopo oggi, vedendo come sono forti i partenopei, sarà ancora maggiore”. Una considerazione espressa a caldo dopo che il giornalista aveva curato il commento tecnico in radiocronaca del match. E’ evidente che tutto l’ambiente partenopeo si stia chiedendo come sarebbe potuta finire la sfida dell’Allianz Stadium qualora si fosse giocato. Ipotizzare una volontà politica che possa frenare gli azzurri è esagerato. Sicuramente la compagine di Gattuso da ora in poi sarà guardata con un occhio di riguardo da parte di tutti. E’ il Napoli la squadra da battere. E intanto si sogna in grande per il prossimo mercato: “Ecco chi potrebbe comprare ADL in attacco a gennaio” >>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA