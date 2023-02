Cagliari calcio, notizia improvvisa al momento giusto! Ranieri… | News

L'ultima sconfitta contro il Modena rischia di influire non poco sulla classifica finale. In casa Cagliari però si ha la sensazione che sia già tutto passato. Testa alta e rivolta al prossimo obiettivo. Ed è proprio qui che volevamo arrivare perché le ultimissime news non fanno altro che schierarsi al fianco del Cagliari e di Ranieri. Ma non perdiamo altro tempo e andiamo immediatamente dritti al punto <<<