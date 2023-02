Cagliari – “Caso Nainggolan”: clamoroso! Oltre al danno la beffa / News

Incredibile ma vero. Alla fine Nainggolan è tornato in Italia ma, come sappiamo, ha deciso di sposare il progetto della SPAL salutando i tifosi del Cagliari. A dire il vero, la tifoseria rossoblù era divisa in due. C'era chi lo avrebbe riaccolto a braccia aperte e chi, invece, ha esultato quando è arrivata la fumata bianca del suo approdo presso la corte ferrarese. Ma è quello che è successo dopo che ha lasciato l'intero popolo del Cagliari (società compresa) senza parole! <<<