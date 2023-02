Cagliari calcio | Semplici torna in panchina e Ranieri stravolge tutto | News

Leonardo Semplici torna ad allenare su una panchina in Serie A. Esonerato l'ex allenatore dell'Udinese Luca Gotti, Semplici è stato scelto per guidare uno Spezia in grandissima difficoltà verso la salvezza. I liguri al momento si trovano quartultimi con 19 punti a +2 sul terzultimo Verona. Ma torniamo al Cagliari perché l'ultima decisione di Ranieri ha un po' sconvolto la piazza! <<<