Il 27enne “celeste” che il Cagliari venderà quest’estate

Il fatto che la sessione invernale di mercato sia finita da poco più di due settimane, non vieta al Cagliari di anticiparsi il lavoro che bisognerà svolgere quest'estate. Anzi, il presidente Giulini e il ds Bonato sembrano avere le idee anche fin troppo chiare. Ranieri e i suoi ragazzi sono concentrati sul campionato ma cominciano a spuntare i primi nomi dei calciatori previsti in entrata e in uscita per la prossima stagione. Arriviamo al dunque. Ecco cosa sta succedendo e di chi stiamo parlando: chi entra e chi esce <<<