Calciomercato Roma | Nuovo aggiornamento clamoroso su Dybala

L’1-1 contro l’Atalanta soddisfa a metà. La Roma, per la prima volta da qualche settimana a questa parte, si ritrova un po’ più lontana dal quarto posto che vale la qualificazione alla Uefa Champions League. Ora c’è anche la Lazio sopra oltre alla Fiorentina e al Bologna e, tra le altre, proprio l’Atalanta. Ma l a squadra di Mourinho è lì pronta sgomitare in quella che appare proprio come una bagarre per ottenere l’Europa che conta . Ma prima di tornare a lottare per questo prestigioso obiettivo c’è la Coppa Italia e c’è, quindi, la stracittadina romana contro i cugini della Lazio.

In mezzo a tutto questo, c’è il mercato. La Roma, dal canto suo, ha fatto tutto presto e bene. L’obiettivo della sessione di riparazione è stato centrato con il tesseramento, in tempi lampo, di Dean Huijsen dalla Juventus. Operazione low cost, in prestito secco, che ha consentito al club di mantenersi nei paletti economici imposti. Ma che ha, al tempo stesso, dato a Mou il difensore di cui tanto aveva bisogno. Da ora alla fine di gennaio, quindi, ci si muoverà solamente per approfittare di eventuali occasioni ed in ottica cessioni. Tra cessioni desiderate ed indesiderate. E, in merito a questo, arriva una notizia a dir poco clamorosa <<<