Calciomercato Bologna / Ecco chi sarà il sostituto di Orsolini | News

Ormai è da settimane, che non si fa altro che sentir parlare di Riccardo Orsolini e di dove potrebbe andare in estate. Pronto il piano B!

Negli ultimi giorni ha cominciato a girare la voce del prolungamento del contratto dell'ala bolognese prima della fine del campionato. Il calciomercato però è un oceano pieno di squali. I tifosi, finché non vedranno la firma e il comunicato ufficiale del club, non possono essere tranquilli. Orsolini è stato accostato ai nerazzurri (qualora dovesse partire Correa) ma anche ai giallorossi di Mourinho. Il Napoli, i biancocelesti e la Vecchia Signora, per ora, pare che non siano interessati. Fatto sta che prevenire è meglio che curare e gira voce che la dirigenza del Bologna abbia già individuato l'eventuale sostituto di Orsolini. Stiamo parlando di Luka Romero. L'attaccante 18enne argentino ha stregato Sarri ma, a causa delle alte richieste del suo procuratore, rischia di lasciare la Capitale a parametro zero. Ha talento da vendere e Sartori lo sta tenendo sotto monitoraggio. Ma non finisce qui.