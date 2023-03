Mercato Bologna – Orsolini, la Procura e il futuro di Ferguson e Arnautovic

A Bologna si respira un'aria piuttosto pesante. Gli ultimi due pareggi hanno rallentato la rincorsa europea e le ultimissime news che arrivano dal mercato e dalla Procura non sono rasserenanti.

Cominciamo dal "caso Orsolini". Al momento, ed è giusto sottolinearlo, non c'è assolutamente nulla di concreto. IlResto del Carlino ha evidenziato come all'interno delle mura del Bologna quel famosissimo documento che coinvolgerebbe Orsolini venga identificato dal club semplicemente come "un promemoria privo di valore legale". Insomma, cosa rischia il Bologna? Stando ai fatti raccolti finora, assolutamente nulla. Nella peggiore delle ipotesi, i felsinei potrebbero ricevere un'ammenda e al massimo 1 o più punti di penalizzazione. Tutte le accuse, però, devono ancora essere dimostrate. Adesso, però, spostiamoci sulle vicende concrete perché le sirene del mercato hanno cominciato a suonare sul serio!