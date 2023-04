Calciomercato Bologna / Rivoluzione estiva: 7 nomi coinvolti | News

Dopo il rotondo 3-0 rifilato all'Udinese, il Bologna di Thiago Motta si appresta a scendere in campo contro la pericolosa Atalanta di Gasperini.

Il club emiliano continua a combattere per il sesto posto valido per la qualificazione alla prossima Conference League. La matematica non ha ancora spento le speranze dei rossoblù ma, nel frattempo, gira voce che Saputo, Sartori e Di Vaio stiano preparando una rivoluzione che cambierà completamente la faccia della rosa bolognese.