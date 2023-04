Calciomercato Bologna, Sartori cambia idea! Al posto di Arnautovic vuole…

1 di 2 Via l'austriaco? Nessun problema!

Le ultimissime news di mercato rivelano che Saputo sia a Bologna per far firmare il prolungamento del contratto a Thiago Motta. Questa scelta, ovviamente, avrà delle ripercussioni.

C'è chi dice che Thiago Motta e Arnautovic non abbiano mai litigato. Poi c'è chi dice che abbiano appena fatto pace e chi dice, invece, che la convivenza tra i due sia impossibile. Certe cicatrici non sono facili da rimarginare del tutto e, qualora dovesse arrivare la fumata bianca sul versante Thiago Motta, è più che verosimile che il centravanti della nazionale austriaca possa fare i bagagli a fine stagione. Le pretendenti non gli mancano. Dato che prevenire è meglio che curare, gira voce che Sartori abbia già steso una lista con i possibili sostituti del numero 9.