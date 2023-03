Calciomercato Bologna / Sartori sogna il colpaccio: lo vuole a tutti i costi!

Il Bologna è pronto a scendere in campo in vista del prossimo match contro l'Udinese. I friulani hanno grandi problemi in difesa e i rossoblù in attacco ma Thiago Motta sembra avere tutto sotto controllo.

Mentre il campionato fa il suo corso e i felsinei cercano di fare il possibile per raggiungere l'Atalanta che, al momento, occupa il sesto posto valido per la qualificazione alla prossima Conference League, gira voce che Sartori abbia un piano in chiave calciomercato. Tutti gli indizi portano in Olanda, o meglio, a Milano. Facciamo chiarezza e procediamo per gradi. Gaetano Oristanio ha 20 anni, è di proprietà del biscione nerazzurro ed è stato girato in prestito in Olanda al Volendam. A fine stagione rientrerà in Italia e pare che a Bologna lo stiano tenendo sotto strettissimo monitoraggio. E' un trequartista puro che, all'occorrenza, può essere schierato sia come punta centrale che come ala sinistra. Nelle sue 19 presenze in Eredivise ha collezionato 1370 minuti di gioco in cui ha segnato 1 gol e fornito 1 assist ai compagni. Insomma, Sartori sta facendo le sue considerazioni. Ma non finisce qui.