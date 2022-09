Calciomercato / Bomba nerazzurra: Giulini riapre l’asse Cagliari-Milano

Asse Cagliari-Milano

Non è una novità il fatto che i rapporti tra il Cagliari e il Biscione nerazzurro siano ottimi. Nel corso degli ultimi anni sono stati tanti i giocatori che hanno fatto la spola tra la Sardegna e la Lombardia. Keita, Godin, Nainggolan ecc... insomma, chi più ne ha più ne metta. Adesso potremmo assistere all'ennesimo colpo di scena. C'è chi dice persino che qualcosa possa muoversi a gennaio. Ma non facciamoci prendere dalla fretta e procediamo per gradi. Come sempre, è una questione di numeri.

Danilo D'Ambrosio: perché si e perché no

Perché si: Danilo D'Ambrosio ha 34 anni ed è arrivato al capolinea della sua esperienza nerazzurra. Il suo contratto scade a fine stagione e Simone Inzaghi è stato anche fin troppo chiaro. Non è servito alcun tipo di comunicato. Basta dare un rapido sguardo alle statistiche. Dall'inizio del campionato D'Ambrosio ha visto il campo soltanto per 163 minuti di gioco. Perché "soltanto"? Perché ha totalizzato questo minutaggio in 5 partite e in Serie A ha calpestato il manto erboso per appena 47 minuti di gioco. Insomma, potrebbe rivelarsi una pedina importante nel reparto difensivo del Cagliari. Infatti, D'Ambrosio può giocare sia come difensore centrale che, soprattutto, come terzino destro. All'occorrenza può fare persino tutta la fascia senza problemi.

Perché no: La sensazione è che a fine stagione D'Ambrosio possa persino decidere di appendere gli scarpini al chiodo. Due anni fa ha vinto anche uno scudetto coronando un sognando che non tutti i calciatori riescono a sbarrare sulla propria lista dei desideri. Inoltre, guadagna davvero troppo per le casse del Cagliari. Stime affermano che percepisca un salario netto pari a 2 milioni di euro. Insomma, rimane il fatto che il Cagliari potrebbe offrirgli persino un biennale, anche se a cifre ridotte. Staremo a vedere se Giulini tenterà il colpaccio. Noi, ovviamente, vi terremo aggiornati sulle prossime mosse del presidente rossoblù. Ma non finisce qui. Passiamo al reparto offensivo: se esce Pavoletti, Super Mario potrebbe tornare in Italia <<<