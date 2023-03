Calciomercato Cagliari | Piovono conferme! Ecco chi ha puntato Bonato

Il Cagliari è momentaneamente ottavo a quota 39 punti. I rossoblù non vincono da 4 partite ma Claudio Ranieri non è preoccupato. Il tecnico romano ha tutto sotto controllo. I suoi ragazzi lo seguono e i risultati arriveranno.

Gira voce che ai piani alti stiano pensando di rendere l'attacco ancor più competitivo. Nelle ultime ore ha cominciato a girare un nome che non era mai stato fatto prima. C'è persino chi dice che il calciatore del Torino potrebbe rientrare in un eventuale scambio con Nandez ma procediamo per gradi. Ecco cosa sappiamo <<<