Calciomercato Cagliari, Giulini andrà davvero all-in su un 34enne? | News

Esatto, avete capito bene. Questa volta si dice che a Cagliari siano interessati all'ennesimo sud americano che, però, non sarebbe uruguaiano. Dopo Caceres, Godin, Pereiro, Nandez ecc... pare che il prossimo colpo possa essere argentino. Ha segnato 7 gol e servito 4 assist ai compagni. Ha 34 anni ed è in scadenza di contratto. Ancora non avete capito di chi stiamo parlando? Aggiungiamo un altro indizio e poi passiamo ai dettagli <<<