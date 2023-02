Calciomercato Cagliari, Giulini vicino all’intesa? Ranieri approva ma…

L'obiettivo del Cagliari è quello di raggiungere la promozione. Non è un segreto. Il club rossoblù merita di tornare in Serie A il prima possibile per storia e tradizione, ma anche per la qualità dell'organico. Per questo motivo Giulini ha deciso di fare all-in su Claudio Ranieri sacrificando qualche innesto che avrebbe potuto fare comodo alla rosa. Ma basta con le chiacchiere e con i giri di parole. Bisogna fare il punto della situazione perché da qualche giorno se ne sentono di tutti i colori. Facciamo chiarezza su quelle che saranno le mosse del calciomercato estivo rossoblù: chi torna a Cagliari, chi parte e chi arriva <<<