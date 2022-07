Calciomercato Cagliari – Liverani vuole rubare un giocatore ad Allegri!

1 di 2

Il punto della situazione

Liverani

Il Cagliari sta operando da tempo per cercare di capire in che modo riuscire a migliorare in maniera netta la rosa a disposizione di Fabio Liverani. Il tecnico deve riuscire a convincere la piazza che dopo la delusione della passata stagione adesso ha voglia di vedere risultati concreti sul campo per una pronta promozione in Serie A.

Inutile girarci intorno: il Cagliari non può davvero permettersi si rimanere per più di una stagione in Serie B. Il pubblico non lo merita, l'intera piazza non lo merita. E questo la società lo sa molto bene. Ecco il motivo per cui in questi giorni si stanno rincorrendo diverse notizie riguardanti il mercato rossoblù.

Nello specifico, a quanto pare, l'idea è quella di andare a cogliere anche qualche occasione di calciatori che non stanno rendendo al massimo in serie superiori a quella dove sta ora il Cagliari, magari con la grande voglia di rilanciarsi. Ecco il motivo per cui l'ultimo nome uscito fuori in queste ore potrebbe essere seriamente realistico <<<