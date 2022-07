Calciomercato Cagliari, Liverani scatenato: chiesti altri due colpi

Il Cagliari continua a lavorare in maniera importante per cercare di costruire una squadra che possa essere davvero all'altezza della situazione. E' sempre più chiara la volontà del club di riuscire a far rendere al massimo la rosa a disposizione di Liverani che - senza nascondersi - sembra pronto a puntare forte verso la promozione in Serie A , immediata dopo la retrocessione della scorsa stagione. Non c'è tempo da perdere. Questo all'interno del club lo hanno capito tutti e per questo motivo molto probabilmente, la direzione verso cui si continuerà ad andare è ancora una volta quella. Anche nelle prossime settimane.

Il punto è il seguente: chi si potrebbe comprare per rinforzare la rosa del Cagliari ancor di più rispetto a quanto fatto fino ad ora? La dirigenza sta riflettendo. E sta provando a capire come muoversi. L'idea è quella di mettersi al tavolo con il tecnico a cui è stata totale carta bianca. E che - pure lui - pare avere le idee molto chiare. In queste ultime ore sono arrivate indiscrezioni per cui Liverani sarebbe preoccupato per quel che riguarda Matteo Tramoni e Gaston Pereiro. A parlarne è l'Unione Sarda. Il primo dei due nomi, si è fermato dopo un buon avvio per diversi problemi fisici. Niente di grave, per carità. E poi il secondo nome, che nel giocare come esterno sembra essere piuttosto "adattato", non convincendo a pieno. Ecco il motivo per cui si stanno valutando altri due colpi. Due nomi, che in questo senso potrebbero dare sicuramente una mano.