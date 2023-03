Calciomercato Cagliari / Svelato jolly di Giulini: ecco chi vorrebbe comprare

Ranieri sta facendo del suo meglio e d'ora in avanti ogni partita sarà di fondamentale importanza. Mentre il tecnico romano cerca di accorciare le distanze con rivali che occupano i piani alti della classifica, dicono che Giulini e Bonato abbiano già cominciato a pensare alla prossima sessione estiva di mercato. Dal nulla, ecco che sarebbe rispuntato il nome di Zaza. Dopo la rescissione consensuale del contratto con il Torino, l'ex centravanti della Nazionale è finito nella lista degli svincolati e continua a non avere una squadra. Ha 31 anni e pare che sia pronto a tornare in pista. A gennaio era stato pesantemente accostato al Benevento e persino a diversi club della Liga spagnola. Ma, alla fine, le operazioni in ballo non sono andate a buon fine e il giocatore è rimasto nella lunga lista degli svincolati. Adesso, però, la situazione potrebbe cambiare. C'è chi dice che Zaza non serva al Cagliari e chi, invece, lo accoglierebbe a braccia aperte nonostante non calpesti il terreno di gioco da diverso tempo. Vedremo quale sarà la decisione di Giulini. Ma non finisce qui.