Calciomercato Cagliari, svelato il piano B se salta Nainggolan | News

Rivoluzione in arrivo! Quest'estate abbiamo assistito allo smantellamento del Cagliari ma l'arrivo di Claudio Ranieri contribuirà all'ennesimo restauro rossoblù. Non c'è un momento da perdere perché le notizie viaggiano alla velocità della luce.

Pare che il Ninja abbia scelto di festeggiare Capodanno in Sardegna. Coincidenza? Ovviamente no. Dopo l'arrivo di Ranieri non ci stupiremmo se anche Nainggolan facesse ritorno a Cagliari. Ma attenzione perché non è oro tutto ciò che luccica. Sta succedendo di tutto: cosa sappiamo! <<<