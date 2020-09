Calciomercato Napoli, ADL scatenato: Di Marzio svela tutto!

Calciomercato Napoli

NAPOLI CALCIO – Cosa accadrà nelle prossime settimane? Diciamolo chiaramente: “azzeccare” le mosse che Giuntoli e ADL hanno in mente non è semplice. Per questo, spesso e volentieri, noi di mondoudinese vi abbiamo sempre riportato quelle che potevano essere le possibilità e le intenzioni. Calcolando che il Napoli, più o meno velatamente, ha sempre lasciato intendere che in questa sessione di calciomercato non sarebbe rimasto fermo. Ed infatti, questo è quello che è accaduto. Con Gattuso che – immaginiamo – deve aver dato delle linee guida precise a cui la dirigenza, si starà provando ad allineare. Accontenare “Ringhio” deve essere un aspetto fondamentale in vista della prossima stagione.

Se l’obiettivo è quello di tornare a lottare per lo scudetto, allora, bisogna calcolare che le squadre in corsa non sono più 1-2. Ma a dare battaglia alla “Vecchia Signora” saranno almeno 4-5 club, con cui anche il Napoli dovrà vedersela. Per questo motivo, soprattutto, il calciomercato sarà fondamentale. E Gianluca Di Marzio, ha provato a fare il punto della situazione. Svelando come la società azzurra sia pronta a scatanarsi.

Parlando su SkySport, Di Marzio ha spiegato molto chiaramente come con l’addio di Koulibaly – che pare essere ormai nelle intenzioni più chiare – il Napoli possa poi sbloccare 2-3 trattative: “Con la sua cessione – ha detto Di Marzio – il mercato prenderebbe il via con un difensore. Il primo indiziato è Sokratis come ammesso anche da De Laurentiis. Per il centrocampo il nome è Veretout che la Roma non vuol vendere ma il suo procuratore (Mario Giuffredi, ndr) è lì a Castel di Sangro per parlare del rinnovo di Hysaj ma anche di Veretout. Per l’attacco il Napoli vuol provarci anche per Boga seriamente”. Insomma, si scatenerebbe l’inferno. E la notizia, è che tutto passa da Kouliubaly. Per cui il Napoli, non sembra chiedere meno di 100 milioni di euro. Eppure, attenzione. Perché nella testa di ADL potrebbe esserci anche qualcos’altro di molto grosso >>> CONTINUA A LEGGERE