Calciomercato Cagliari – Clamoroso! Sau torna in B… ma da avversario

Marco Sau non ha bisogno di presentazioni. Ha contribuito a scrivere la storia del Cagliari e adesso pare che sia pronto a tornare in Serie B ma non in Sardegna... Esatto, avete capito bene. Nonostante al club rossoblù serva un attaccante come il pane, Sau non fa parte dei nomi che Giulini e Bonato continuano a tenere sotto stretta osservazione. Insomma, nella famosissima lista che gira da giorni, non figura il nome dell'ex attaccante rossoblù che, però, è pronto a scendere in campo contro la sua ex squadra. Ecco dove giocherà <<<