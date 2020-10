Calciomercato Fiorentina – Commisso non si arrende: ci riprova a gennaio

Calciomercato Fiorentina

NEWS FIORENTINA – Poco più di 24 ore e la Fiorentina scenderà in campo contro l’Udinese. Iachini è alla disperata ricerca di una vittoria che allontanerebbe le voci di un avvicendamento sulla panchina viola. Nel frattempo la società gigliata sta programmando anche il calciomercato di gennaio. I problemi interni vanno risolti il più presto possibile, in particolare quelli relativi ai rinnovi. La dirigenza della Fiorentina avrebbe preso una decisione netta circa il futuro di Nikola Milenkovic.

Come riporta il Corriere dello Sport-Stadio il centrale serbo potrebbe rimanere a lungo in toscana solo qualora dovesse verificarsi un autentico colpo di scena. Milenkovic è appetito da diversi club italiani ed europei, perché capace di essere una diga in difesa, ma anche prolifico in fase realizzativa (5 reti in campionato lo scorso anno con la maglia viola). Per difendersi dagli assalti estivi delle pretendenti, Commisso non ha mai voluto scendere sotto la richiesta di 40 milioni di euro. Il magnate italo americano avrebbe deciso di compiere un ultimo tentativo per trattenere il proprio gioiello, ma di fronte all’ennesimo rifiuto per rinnovare, Commisso non si opporrà più a prescindere ad una partenza di Milenkovic.

Il danno derivante dal perdere il calciatore a prezzo stracciato il prossimo anno o ancora peggio a zero nel 2022 vorrebbe essere evitato. E’ attesa un’apertura anche ad un’operazione simile nelle modalità di pagamento a quella che ha portato Chiesa a Torino. Insomma la Fiorentina potrebbe trovarsi con le mani legate. Inutile scivolare nella questione di principio, meglio incassare più soldi possibili ed investirli per un degno sostituto. Intanto Commisso sta lavorando per risolvere un’altra lacuna della rosa toscana. Serve un bomber da 20 reti: ecco 10 idee suggestive per gennaio >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA