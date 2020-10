Calciomercato Fiorentina, occasione colossale: Commisso non ha scuse

Calciomercato Fiorentina

NEWS FIORENTINA – Comunque vadano le partite da qui fino a Natale, la dirigenza della Fiorentina ha intenzione di intervenire pesantemente durante il calciomercato di gennaio, per risolvere il problema atavico della mancanza di un goleador. E’ vero che fra il dire ed il fare c’è di mezzo l’oceano, ma Commisso stavolta non potrà tirarsi indietro. Si starebbe prospettando un’occasione troppo ghiotta da lasciarsi sfuggire.

Secondo calciomercato.com Milik è stufo di scaldare i seggiolini della tribuna. La sua idea iniziale era quella di accasarsi alla Vecchia Signora a parametro zero. Il lungo stop (un anno intero) che gli si prospetta, però, potrebbe intaccare anche la sua presenza ai prossimi europei. Ecco allora che il centravanti polacco vorrebbe tornare in pista già a gennaio, ma da Torino non arrivano segnali incoraggianti per anticipare l’operazione. La Fiorentina potrebbe inserirsi nuovamente nella corsa all’attaccante del Napoli. Appena 20 giorni fa Commisso aveva offerto a De Laurentiis 25 milioni di euro per il giocatore, ritenuti una cifra troppo bassa dal patron degli azzurri. Allo stato attuale, con un indennizzo veramente contenuto (6-7 milioni) la Fiorentina potrebbe finalmente acquistare un potenziale bomber da 20 e più reti, condizioni fisiche permettendo.

Proprio il prezzo abbordabile di Milik potrebbe attirare numerose pretendenti. E' chiaro che se la Viola vuole spuntarla, oltre all'indennizzo da corrispondere al Napoli, dovrà garantire un ingaggio top all'attaccante polacco. Aggiungiamo poi che una Fiorentina nelle zone basse della classifica avrebbe un appeal molto minore rispetto ad una squadra che si possa inserire quantomeno per la corsa ai piazzamenti europei. In poche parole, meglio farà la squadra in questi mesi, più aumenteranno le possibilità che Milik sposi la causa viola. Commisso ci proverà comunque, ma dovrà farlo in maniera molto convincente.