Calciomercato Fiorentina – Offerta clamorosa: messi sul piatto 40 milioni

NEWS FIORENTINA – Domenica prossima la Fiorentina se la vedrà contro una squadra, l’Udinese, che da quando ha dovuto salutare Di Natale, ha sempre trovato difficoltà a segnare. Appena tre reti messe a segno nelle prime giornate per i friulani. C’è da dire che anche in casa Viola il problema del centravanti è particolarmente sentito. Per puntare alle zone europee servirebbe come il pane un bomber da 20 gol a stagione. In rosa ci sono tanti calciatori talentuosi, come Ribery, Valhovic, Kouamè, ma nessuno che abbia fra le proprie caratteristiche il killer instinct. Eppure questa estate sarebbe arrivata un’offerta clamorosa a Comisso per uno dei gioielli della Fiorentina.

Come riporta La Nazione, molte squadre avrebbero chiesto informazioni per Dusan Vlahovic, ma alcune non si sarebbero limitate a fare sondaggi. Borussia Dortmund, Wolfsburg e Newcastle sarebbero arrivate ad offrire fino a 30 milioni. Ma c’è di più. In Italia Verona e Roma avrebbero provato a strappare il calciatore ai gigliati. I giallorossi si sarebbero spinti fino a 40 milioni, intavolando una trattativa simile a quella che ha portato Federico Chiesa alla Vecchia Signora, ma Pradè disse no. C’è da chiedersi “se tutti questi club stravedono per il giocatore, forse ci sono davvero buone possibilità che sbocci definitivamente?”.

Il problema è che la Fiorentina non ha tempo di aspettare un altro anno, ha bisogno di un calciatore che la butti dentro sin da subito. Ecco perché rimane assolutamente viva la pista Milik per gennaio. Il calciatore del Napoli avrebbe fatto capire di non avere alcuna intenzione di rimanere fermo un'intera stagione. Commisso si starebbe muovendo su più fronti per il prossimo calciomercato: