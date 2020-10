Calciomercato Fiorentina – “Verrebbe di corsa: è tifoso della Viola”

NEWS FIORENTINA – Le due vittorie consecutive riportate dalla Fiorentina di Iachini hanno solo apparentemente placato le acque. Nonostante i due risultati positivi, la squadra ha sofferto tremendamente ed in società l’idea di una nuova guida tecnica è sempre di moda. Tanti nomi si sono inseguiti in questi giorni, tre su tutti: Spalletti, Mazzarri e soprattutto Sarri. Proprio su quest’ultimo l’agente Davide Torchia ha rivelato due notizie importantissime.

Il noto procuratore si è espresso in questo modo ai microfoni di TMW Radio: “Maurizio è sempre stato tifoso della Fiorentina. Se la società toscana puntasse su Sarri, credo che per lui sarebbe una destinazione molto gradita. Mettendomi nei suoi panni, dopo essere partito da zero, poter allenare la squadra che ho sempre tifato mi darebbe grandi soddisfazioni”. L’agente, tra gli altri, di Daniele Rugani, ha aggiunto: “Valutato 50 milioni dai bianconeri? Fake. Quando Sarri era al Chelsea lo voleva in Inghilterra e Abramovic aveva offerto quasi 40 milioni, ma la Vecchia Signora rifiutò”. Chissà che non possa tornare di moda il nome del centrale toscano, attualmente in prestito al Rennes. Con Sarri, alla Fiorentina potrebbe arrivare un fedelissimo dell’ex tecnico dei partenopei.

Stiamo parlando di Arkadiusz Milik. Nella giornata di ieri i suoi agenti si sono incontrati con la dirigenza napoletana, comunicando a De Laurentiis di voler partire già a gennaio. Il patron degli azzurri avrebbe dato l’ok, ma per liberare il centravanti polacco serve comunque un’offerta minima di 6-7 milioni. Qualora Sarri dovesse sedersi a breve sulla panchina viola, potrebbe chiedere l’assalto deciso al bomber che manca nella squadra toscana. Intanto Commisso pianifica per il futuro e mette nel mirino addirittura 18 pezzi da 90 che andranno a scadenza il prossimo giugno: ecco chi potrebbe approdare a Firenze >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA