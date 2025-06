Calciomercato Genoa | Vieira, il rinforzo arriva dal Bologna? Le ultime

Il Genoa continua a monitorare il mercato delle ali offensive (ne ha tre già nel mirino ndr) e tra i nomi finiti sotto osservazione c’è anche quello di Jesper Karlsson . Il 26enne svedese, attualmente di proprietà del Bologna , potrebbe rappresentare un’opportunità interessante per i rossoblù, alla ricerca di rinforzi sulle fasce in vista della stagione 2025/2026.

Arrivato in Serie A con ottime credenziali dopo un triennio importante all’AZ Alkmaar (89 presenze e 35 gol), Karlsson non ha mai trovato la giusta continuità con la maglia felsinea. Una situazione che ha portato al prestito al Lecce lo scorso gennaio, dove ha totalizzato 13 presenze e una sola rete. Un leggero miglioramento, ma ancora lontano dalle aspettative che accompagnavano il suo arrivo in Italia.