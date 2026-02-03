Calciomercato Inter, ecco il primo botto per il 2027!

L’Inter batte la Cremonese e, paradossalmente, comincia già a guardare più avanti del campo. Perché il calciomercato dei nerazzurri, quello invernale, è archiviato: lo ha detto chiaramente Giuseppe Marotta nel pre-partita. Eppure, proprio da quel momento in poi, è come se attorno all’ambiente si fosse riaccesa una sensazione: nelle prossime settimane qualcosa potrebbe muoversi lo stesso. Non con annunci imminenti, certo, ma con segnali. E magari anche con qualche sorpresa.

D’altronde l’Inter non è nuova a lavorare d’anticipo, soprattutto quando si tratta di pianificare l’estate. E mettendo insieme alcune informazioni raccolte nelle ultime ore, la direzione sembra piuttosto chiara: ci sarebbe già un primo nome “pesante” su cui impostare il mercato 2026/2027. Un profilo scelto per aprire un ciclo e, allo stesso tempo, dare una sistemata a un reparto che inizia a richiedere energia fresca. In cima alla lista, stando a quanto filtra, ci sarebbe Mario Gila. L’Inter lo considera un’opzione concreta per la difesa: un innesto utile per ringiovanire e alzare il livello, puntando su un giocatore che in questa stagione ha mostrato personalità e qualità importanti. Da Roma, inoltre, rimbalza l’idea che il suo percorso alla SS Lazio possa arrivare al capolinea a fine annata. Ed è per questo che in molti si aspettano un affondo nerazzurro: non “domattina”, ma in tempi relativamente brevi. A seguire, i dettagli sul calciatore.