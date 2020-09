Calciomercato Napoli – Si valuta un’addio clamoroso: “E’ possibile”

Calciomercato Napoli

NAPOLI CALCIO – Dopo aver “sistemato” Milik adesso ADL vuole e deve concentrarsi sulla difesa. L’attaccante polacco, secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Sport Mediaset, ha deciso di accasarsi alla corte di Fonseca sbloccando il mercato partenopeo momentaneamente rallentato dopo il gran colpo Osimhen. Adesso però il patron degli azzurri deve fare il punto della situazione per quanto riguarda i suoi difensori. Ecco i dettagli.

Gattuso vuole vincere e dimostrare a tutti che la sua squadra merita di chiudere il campionato tra le prime quattro. L’allenatore calabrese vorrebbe una difesa salda ed impenetrabile. Secondo quanto riportato da Raffaele Auriemma su Tuttosport, “la dirigenza azzurra vuole prima capire se andrà via Koulibaly e poi decidere cosa bisognerà fare con Maksimovic. Il serbo è fortemente in bilico perché chiede 2,8 milioni netti per i prossimi 4 anni, vale a dire 11,2 milioni da raddoppiare fino a 22,4 milioni lordi“. Ma non è finita qui.

ADL adesso vuole capire se continuare a puntare sul difensore serbo o se sarebbe meglio investire tutti questi soldi su un altro calciatore. Il rischio però di un ennesimo "caso-Callejon" c'è. Qualora Maksimovic non dovesse prolungare il contratto, dal prossimo anno sarà libero a parametro zero. Dunque, riassumendo, Koulibaly potrebbe lasciare Castel Volturno e avventurarsi in Inghilterra con il City o in Francia col Psg e Maksimovic potrebbe non essere accontentato con il rinnovo del contratto. La Serie A ricomincia domani e queste non saranno giornate facili per De Laurentiis che dovrà prendere delle decisioni importanti.