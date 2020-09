Calciomercato Napoli – Caos totale, succede di tutto: gli aggiornamenti

NAPOLI CALCIO – Sistemato il reparto offensivo, adesso Aurelio De Laurentiis vuole concentrarsi sul resto della squadra. A centrocampo piace molto Veretout ma qualora Koulibaly dovesse restare a Napoli, il patron partenopeo non avrebbe più quel tesoretto da investire per limare le imperfezioni della sua rosa. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Sport Mediaset, il gigante senegalese al 90% anche quest’anno godrà della vista del Vesuvio. Ora bisogna capire quali sono i piani di ADL. Secondo quanto riportato dal Mattino, Ramadani, l’agente di Maksimovic, è atterrato a Napoli. Scopriamo i dettagli dell’incontro.

L’incontro tra le due parti sembrerebbe essere stato organizzato per valutare la possibilità del rinnovo contrattuale del difensore. Nel frattempo i rossoneri aspettano il momento giusto per presentare un’offerta. Sokratis è ancora un giocatore dell’Arsenal ma, secondo quanto riportato da Gazzetta, la società partenopea si sarebbe già accordata con il calciatore per un triennale da circa 4 milioni a stagione. Il patto però ha una scadenza. Ma non è finita qui. Perchè nelle ultime ore sono arrivate dalla Spagna indiscrezioni di chiaro interesse della società azzurra per un difensore del Real Madrid.

Stiamo parlando di Nacho Fernandèz. Il ruolo naturale del trentenne spagnolo è quello di difensore centrale ma all’occorrenza può essere schierato come terzino in entrambe le fasce. Nel corso della trasmissione Radio Goal, sulla frequenza di Radio Kiss Kiss, è intervenuto Marco Busiello, intermediario italiano dell’agente del centrale dei Blancos, Juanma Lopez. Queste sono state le sue parole: “Nacho è un ragazzo molto serio. (…) Si ritaglia sempre i suoi spazi dietro Sergio Ramos e Varane ma vorrebbe avere maggiore continuità, si sta valutando ogni possibilità in Italia e all’estero. Il real Madrid, per il tipo di persona che è Nacho, andrà incontro alle sue esigenze. Napoli piazza gradita? Certamente, non ci sono preclusioni, poi vedremo se si svilupperanno discorsi”. Detto questo, parlando del mercato del Napoli, attenzione: “Da qui alla fine potrebbero accadere delle cose clamorose” >>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA