Calciomercato Napoli – Ultim’ora: Auriemma sgancia la notizia bomba!

NAPOLI CALCIO – A Castel Volturno aspettano tutti che il calciomercato degli azzurri riparta il più velocemente possibile visti i pochi giorni a disposizione. Gattuso ha chiesto alla dirigenza partenopea almeno un altro centrocampista per poter scendere in campo con il suo modo di gioco ovvero schierando il 4-2-3-1. Due sono i problemi che sembrano non riuscire a trovare una soluzione: Arkadiusz Milik e Kalidou Koulibaly.

Entrambi i calciatori sono corteggiati da diversi club europei e non solo ma nessuna squadra riesce ad avvicinarsi alle richieste di Aurelio De Laurentiis che fermo sulle sue convinzioni, non è disposto a scendere a compromessi. Sa quanto valgono i suoi calciatori e non ha alcuna intenzione di svenderli al primo che passa. Nel frattempo sul fronte del centravanti polacco sembra che qualcosa sia stia muovendo eccome!

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di TuttoSport, il Tottenham di Mourinho avrebbe suonato al campanello di Castel Volturno con le più chiare intenzioni di portarsi il calciatore polacco oltre mare. Secondo quanto riportato dal noto giornalista Raffaele Auriemma, la trattativa è ormai cominciata e la fumata bianca è in arrivo. Una volta risolto il “caso-Milik”, ADL potrebbe finalmente accontentare il suo allenatore fornendogli quel centrocampista tanto desiderato che vada a ricoprire la lacuna lasciata dalla partenza di Allan. Le novità da Londra, però, non finiscono qui. Analizziamo i dettagli.

Gli Spurs sono disposti ad offrire all’attaccante 4 milioni a stagione, una cifra inferiore a quella che gli era stata offerta e promessa dai giallorossi. L’agente storico di Milik, Davide Panta, si sarebbe rivolto alla nota agenzia Footbal Capital, il cui leader Davide Castagna sta portando avanti la mediazione. La trattativa in questo momento si è spostata a Londra dove Daniel Levy, patron degli Spurs, sta cercando di trovare insieme alla società partenopea la quadra che sia in grado di soddisfare entrambe le parti. ADL non sembrerebbe essere molto interessato a scendere a compromessi e la formula sarebbe sempre quella del prestito di un anno con obbligo di riscatto a 25 milioni. Detto questo, in casa Napoli, sta per scoppiare un vero e proprio terremoto: “ADL vuole mandare via 10 giocatori” >>> VAI ALLA LISTA