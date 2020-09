Calciomercato Napoli – ADL non si ferma: ecco cosa ha in mente

Calciomercato Napoli

NAPOLI CALCIO – ADL può festeggiare. Dopo una tarantella infinita l’attaccante polacco ha detto di sì ai giallorossi. Il presidente partenopeo può ritenere (quasi) ufficialmente chiuso l’incubo di un ennesimo “caso-Callejon”. C’era il forte rischio che Milik potesse terminare la sua esperienza con gli azzurri a parametro zero. Sarebbe stato un brutto colpo per la dirigenza napoletana che invece è riuscita a trovare un accordo con la squadra capitolina per 25 milioni di euro. Prestito oneroso a 3 milioni, obbligo di riscatto a 15 più 7 milioni di bonus mentre l’attaccante percepirà uno stipendio che si aggira attorno ai 5 milioni di euro. Ma qualcos’altro potrebbe succedere. E come: sia a centrocampo che in difesa.

Il nome caldo del pacchetto difensivo azzurro è ovviamente sempre e soltanto quello di Kalidou Koulibaly. Il 29enne si trova in perfetta forma e la sua fisicità fa gola a molti club. Come tutti sappiamo, il Manchester City ha già iniziato i contatti con ADL offrendo 60 milioni. Il patron partenopeo ne chiede almeno altri 20 altrimenti l’affare salta. Qualora il difensore dovesse trasferirsi oltremare, in Inghilterra firmerebbe un contratto da 10 milioni a stagione più bonus. Ma attenzione perché non è finita qui.

Sì, perché secondo quanto viene rivelato da Gianluca Di Marzio in diretta su SkySport, l’idea degli azzurri sarebbe anche quella di provare a prendere un altro centrocampista: “Giovane e in prestito” assicura l’esperto di calciomercato. I nomi? Ancora da scoprire e da capire. Ma questa è comunque la conferma che le operazioni degli azzurri non sono terminate. Anzi. In ballo, c’è ancora molto altro. E in effetti, da qui al termine delle trattative, noi qualche sorpresa la mettiamo in conto. Sia Giuntoli che ADL, probabilmente, hanno in mente qualcosa che nessuno ancora sa. Detto questo, parlando del mercato del Napoli, attenzione: “Da qui alla fine potrebbero accadere delle cose clamorose” >>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA