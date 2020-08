Calciomercato Napoli, terremoto sulla firma: “Può saltare tutto”

Calciomercato Napoli

NAPOLI CALCIO – Occhi aperti in casa azzurra. La questione legata all’allenatore tiene banco. La panchina, potrebbe non rimanere per molto altro tempo in mano a Gattuso e questo, per un motivo relativamente semplice. Stando a quanto viene riferito dalla Gazzetta dello Sport questa mattina, infatti, il mister azzurro non avrebbe intenzione di “accettare” tutte quelle “clausole” e quelle “penali” che ADL vorrebbe mettere all’interno del suo rinnovo biennale. Ecco il motivo per cui da qui a breve, Mendes – che è l’agente di “Ringhio” – parlerà proprio di questo con Aurelio De Laurentiis.

Il rischio, è che il rapporto fra i due possa essere compromesso. E che dunque, tutto possa complicarsi. Non si sa, ovviamente, quali sarebbero queste clausole. Immaginiamo – ma sono solo indiscrezioni – che qualcosa possa riguardare la possibilità di salutare il Napoli, in caso (possibile) possa liberarsi la panchina della Nazionale (Mancini è attenzionato al PSG) e che dunque, Gattuso possa essere chiamato dagli azzurri. Chissà, ma questa eventualità esiste. E allora, non rimane che capire cosa potrà accadere.

Perché questo, al momento, pare essere l'unico vero ostacolo al proseguimento di Gattuso sulla panchina del Napoli. Nel senso che su tutto il resto, dalle scelte tecnico-tattiche (che comunque spettano solo al mister) alla visione del futuro e alle scelte di mercato, sembra esserci sintonia. Proprio in queste ore vi abbiamo parlato di 4 nomi che Gattuso avrebbe messo fra gli incedibili ma anche di come ADL e Giuntoli stiano lavorando per provare ad accontentare il mister sotto tutti i punti di vista. Insomma, lo "spazio" per proseguire c'è ma dobbiamo anche dire che se non si farà chiarezza sulla situazione legata al contratto, allora, tutto potrebbe clamorosamente essere compromesso. Staremo a vedere.