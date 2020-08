Calciomercato Napoli, Gattuso ha fatto i nomi di 4 giocatori: “Ha deciso”

Calciomercato Napoli

NAPOLI CALCIO – Come bisognerà agire nella prossima sessione di calciomercato? Lo dovranno stabilire insieme Gattuso e ADL, insieme a Giuntoli e tutti i collaboratori dell’area dirigenziale. Di certo, c’è che qualcosa si muove. E come. Questa mattina vi abbiamo raccontato di come gli azzurri stiano pensando di dare l’ok alla cessione di Koulibaly (al City, per circa 70 milioni più bonus) mentre sul fronte attacco, si dovrebbe procedere con uno scambio che porterebbe Milik alla Roma e Under in azzurro. Di fatto, dunque, la rivoluzione è iniziata.

L’idea è ovviamente quella di cambiare molto, per iniziare un nuovo ciclo. In questo senso, le mosse potrebbero essere diverse. Nello specifico, stando a quanto viene riportato dal Corriere del Mezzogiorno, la scelta di Gattuso di andare in vacanza a Positano è stata strategica. Perché gli permette di raggiungere Capri senza particolari spostamenti e dunque, incontrare DeLa in maniera agevole. Nei prossimi giorni, dovrebbero esserci diversi incontri fra le parti e già in quelli appena trascorsi, si è discusso di mercato.

La linea guida azzurra pone come obiettivo l'abbassamento dell'età media della rosa e anche del monte ingaggi. E – ultimo ma non ultimo – fare tutto, mantenendo una rosa competitiva ai massimi livelli. Un'operazione niente male, considerando che quello che ci sarà da fare sarà molto. Anzi, moltissimo. E con Gattuso, che avrebbe già preso delle decisioni molto importanti. Secondo la stessa fonte, infatti, l'allenatore del Napoli avrebbe scelto 4 giocatori definiti "intoccabili". E questi, sarebbero Mertens, Fabian Ruiz, Zielinski e Manolas. Quattro nomi molto importanti che vanno a delineare la rosa nella sua "spina dorsale" e che allo stesso tempo fanno capire molto chiaramente quelle che sonoo le idee di Gattuso per il prossimo anno. Con una rosa che sì, dovrà passare per un ribaltone ma che, come detto, dovrà anche ripartire da alcuni punti fermi. Che il tecnico azzurro, a quanto pare, ha già delineato.