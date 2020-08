Calciomercato Napoli, nessuno lo dice ma ADL ha preso un fenomeno

Calciomercato Napoli

CALCIO NAPOLI – Lo ripetiamo da settimane, ma è quello che pensiamo. E che dunque, riteniamo sia giusto dire: il calciomercato del Napoli non solo è fra i più caldi di tutti. Ma è anche fra quelli che, secondo noi, alla fine della sessione “estiva” sarà fra i più convincenti di tutti. Eppure, non tutti la pensano come noi. Arrivando anche a negare la realtà. Già, perché il Napoli ha preso un fenomeno. Anche se nessuno lo sottolinea. Non vi esaltate, se vi aspettate un nome di questo è quel calciatore.

Ma esaltatevi se siete tifosi del Napoli. Perché Osimhen è un vero e proprio fenomeno. Uno che a vederlo sembra avere la pretesa di farvi scordare Cavani e Higuain. Uno che, secondo noi, ci farà impazzire. Proprio ai tifosi del Napoli, s’è presentato durante il triangolare con Aquila e Castel Di Sangro. Realizzando 4 gol (1 annullato) e sfrecciando in maniera devastante e paurosa. Quello che s’è visto, è solo un antipasto. Osimhen è un predestinato. Un giocatore su cui qualcuno ha avuto pure da ridire rispetto al prezzo, ma che zittirà tutti nell’arco di qualche partita di Serie A.

Un ragazzo, professionale e professionista fino in fondo. Che saprà rispettare i colori e la storia del Napoli e che probabilmente, farà rimangiare ogni dubbio e ogni parola detta su di lui in questo periodo. Dopo, sarà facile salire sul carro di chi "l'aveva detto". Per quanto dovrebbe essere abbastanza facile anche ora. Visto che non serve un genio per intravedere nei suoi piedi e nelle sue movenze, tutti gli aspetti di un calciatore che farebbe bene ovunque. Che voleva mezza Europa. E che alla fine, è arrivato al Napoli. Alla faccia di tutti gli altri.