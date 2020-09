Calciomercato Napoli, SkySport non ha dubbi: offerta da paura e colpo!

Calciomercato Napoli

NAPOLI CALCIO – Da dove iniziare? Le questioni in ballo sono diverse e ADL e Giuntoli, dovranno risolverle – evidentemente – nel minor tempo possibile. Iniziando, per dire, dalla scelta delle strategie da adottare sia per le trattative in entrata, che per quelle relative ai calciatori in uscita. Di fatto, comunque, qualcosa inizia a muoversi. Le ultime novità raccontano di una trattativa per Milik, che dovrebbe essere in dirittura d’arrivo. La Roma sembra sempre più vicina, convinta di prenderlo visto che Dzeko pare oramai ad un passo dall’addio. A sua volta, comunque, il Napoli non rimane fermo.

E anzi, ora sembra pronto all’assalto finale per uno degli obiettivi dichiarati (anche se non ufficialmente, per evidenti ragioni) di questa sessione di calciomercato. Sì, perché stando a quanto viene riferito da SkySport il Napoli si sarebbe “convinto” nel voler accontentare – o quasi – il Sassuolo per arrivare a prendere Boga. Strappandolo a mezza Europa. ADL vorrebbe “tagliare la testa al toro”, facendo una nuova offerta ai neroverdi che possa accontentare l’AD Carnevale a cedere Boga agli azzurri. Inutile dire che in questo senso, ad aiutare, potrebbe esserci anche l’addio di Koulibaly che potrebbe e dovrebbe portare nelle casse del Napoli una cifra vicina ai 70 milioni di euro.

Insomma, la volontà da parte dei partenopei c’è. Così come la voglia, di regalare a Gattuso una rosa importante. Non è infatti una novità quella che vede il Napoli fra i club più attivi in assoluto in sede di calciomercato. Con le prossime settimane, che potrebbero essere la conferma di quanto vi abbiamo raccontato in questi giorni: la rivoluzione è in atto. Colpi in entrata, colpi in uscita. Quelli che attendono il Napoli, sono giorni di fuoco. E noi, saremo qui a raccontarveli. E intanto attenzione: perché nella testa di ADL potrebbe esserci anche qualcos’altro di molto grosso >>> CONTINUA A LEGGERE