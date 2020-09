Calciomercato Napoli – ADL scatenato: “Ecco chi vorrebbe comprare”

Calciomercato Napoli

NAPOLI CALCIO – ADL fa sul serio. L’intesa con il Manchester City per Kalidou Koulibaly si trova momentaneamente in una fase di stallo. I Citizens offrono 70 milioni ma il presidente campano non si accontenta e ne chiede non meno di 80. Non rimane che limare l’accordo per un’operazione di mercato che al contrario di quello che direbbe don Abbondio: “ s’ha da fare”. Gli azzurri ricaverebbero un bel tesoretto dalla cessione del centrale difensivo e, a quanto pare, sanno già su chi puntare.

L’ultima idea, ci porta a De Paul. Classe ‘94. Ruolo naturale trequartista, adattabile come centrocampista centrale e ala di sinistra. Il profilo del calciatore argentino fa gola alle grandi squadre. Rossoneri, bianconeri e biancocelesti sono sulle sue tracce già da settimane. Sembrerebbe che anche Gattuso ne abbia discusso con il suo presidente, candidandolo come prossimo acquisto. Milik è fuori dal progetto dell’allenatore calabrese e le strade della società campana con Callejon si sono già ufficialmente separate da tempo. All’Udinese non importa molto quale sarà la destinazione del suo giocatore. Ciò che fa discutere è la cifra richiesta dalla squadra friulana.

Servono ben 35 milioni di euro per portarsi a casa il calciatore argentino. De Paul ha espresso il desiderio di rimanere in Italia e infatti, secondo quanto riportato da calciomercato.com, avrebbe già rifiutato la chiamata russa dello Zenit San Pietroburgo. Il club friulano non vuole fare sconti a nessuno. Il calciatore si sente pronto per il salto di qualità. Aspetta solo che la squadra giusto bussi con la giusta offerta. Il Napoli, potrebbe essere senza dubbio una di queste.