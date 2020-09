Calciomercato Napoli – Affare fatto, capolavoro di Giuntoli

Calciomercato Napoli

NAPOLI CALCIO – ADL è pronto a far cassa. A Castel Volturno circolano vibrazioni positive. C’è aria d’addio per quantoo riguarda Milik. Le strade dell’attaccante polacco e quelle della società partenopea potrebbero finalmente separarsi. Abbiamo assistito a un duro braccio di ferro tra le due compagni che potrebbe concludersi con una vittoria per entrambi. Gli azzurri non hanno più bisogno di Arkadiusz. L’allenatore calabrese, d’accordo con la società, lo aveva completamente escluso dal progetto della nuova stagione. Il retroscena è stato spiegato da SportItalia, ci sono notizie clamorose.

Michele Criscitiello, direttore di SportItalia, ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni nel corso della trasmissione “SportItalia Mercato”. Il giornalista ha affermato che il Napoli sta per liberarsi del suo attaccante e che di conseguenza il mercato partenopeo si è finalmente sbloccato. ”La Roma sta facendo sul serio per Milik e a breve l’affare potrebbe andare in porto. L’attaccante polacco ha finalmente detto si ai giallorossi”. Nel frattempo Alfredo Pedullà ha svelato anche qualcos’altro.

Il noto giornalista Alfredo Pedullà ha aggiunto particolari molto interessanti a proposito dell’accordo trovato tra il centravanti e i giallorossi, svelando le cifre dell’operazione. Che se confermate, rivelerebbero un capolavoro da parte di Giuntoli. “Le cifre sono più alte rispetto a quelle circolate nelle ultime ore (20 più 5 di bonus). Gli azzurri potrebbero incassare ben 28 milioni. 24 più 4 di bonus”. Il pagamento sarebbe dilazionato in 4 o 5 tranches e due dei quattro milioni di bonus sarebbero difficilmente raggiungibili ma l’accordo c’è e la fumata bianca è arrivata. Non resta che aspettare il trasferimento di Dzeko in bianconero. Nel frattempo attenzione perché in casa Napoli potrebbe scoppiare un vero e proprio terremoto >>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA