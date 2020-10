Calciomercato Napoli – ADL scatenato: via Milik? Arriva un bomber

Calciomercato Napoli , Milik verso la partenza a gennaio: ecco chi potrebbe sostituirlo

NAPOLI CALCIO – Otto gol segnati e zero subiti nelle due partite fin qui disputate dal Napoli di Gattuso. Sintomo di una squadra solida e potenzialmente devastante nel reparto avanzato. I partenopei possono permettersi il lusso di tenere fuori rosa un centravanti come Milik, che farebbe le fortune di qualsiasi compagine in Serie A. Il calciomercato del prossimo gennaio potrebbe stupire, andando a rinforzare ulteriormente proprio l’attacco atomico degli azzurri. Difficile, ma non impossibile.

Il noto giornalista Fabio Santini è intervenuto durante la trasmissione Il Processo su 7 Gold per svelare quali sarebbero i piani di De Laurentiis per migliorare ancora la batteria di attaccanti a disposizione di Gattuso: “Il Napoli piomba su Francesco Caputo, attaccante ora in forza al Sassuolo. Il club di Aurelio De Laurentiis potrebbe proporre alla società emiliana un calciatore in cambio. Mi riferisco ad Andrea Petagna. Non conosciamo ancora il prezzo fissato dalla società emiliana. Sull’attaccante c’è da registrare il forte interesse di altre big del campionato italiano di Serie A”. Ciccio Caputo potrebbe avere la sua grande chance a 33 anni, ci sono esempi celebri che dimostrano come l’età non conti se si possiede un fiuto del gol fuori dal comune. Santini ha aggiunto anche un’altra notizia molto positiva per i partenopei.

“Il Napoli può sorridere. Arek Milik, calciatore che è rimasto ancora alla corte di mister Gennaro Gattuso, potrebbe salutare il sodalizio campano. Il polacco è ora fuori rosa, ma a gennaio potrebbe approdare in un altro club. Non parlo di Serie A, ma del Siviglia. L’entourage del giocatore ha fatto sapere di essere intenzionato a trattare. C’è un sì di massima”. L’acquisto di uno dei bomber del momento (Caputo) dimostra come nelle intenzioni della dirigenza azzurra ci sia la volontà di costruire un instant team. Detto questo, c’è un motivo per cui ora i tifosi del Napoli possono davvero sognare >>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA