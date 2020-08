Calciomercato Napoli, allarme rosso: “Ecco chi potrebbe andare via”

Calciomercato Napoli

NAPOLI CALCIO – Voci, indiscrezioni, rumore e notizie interessanti. C’è un po’ di tutto, nell’ambiente che circonda il Napoli. E oggi abbiamo un paio di news interessanti da darvi. La prima, è ben rappresentata dalle parole di Gianluca Di Marzio che ha svelato come i bianconeri di Pirlo, abbiano fatto un sondaggio per portare Cavani a Torino. E bene: il giocatore, avrebbe deciso di dire fermamente “no” alla proposta, visto il suo passato Napoletano. Qualcosa che i tifosi azzurri hanno stra-apprezzato, sopratutto dopo aver visto quanto accaduto con Higuain. Detto questo, c’è anche dell’altro.

Sì, perché nel prossimo autunno – come scrive la Gazzetta dello Sport – dovrebbe iniziare la discussione per arrivare al prolungamento dell’accordo con Fabian che la momento, è in scadenza nel 2023. ADL, vorrebbe portarlo al 2025. Ma l’operazione potrebbe non essere delle più facili perché, come riportato dalla Gazzetta, il centrocampista Spagnolo è a conoscenza del fatto che piace – e come – a Barcellona e Real Madrid e per questo, non gli dispiacerebbe l’idea di ritornare in Spagna, nel suo paese. Se questa notizia fosse confermata, per il Napoli sarebbe una vera “mazzata”. Ovvio, visto che dopo aver creduto in lui, averlo valorizzato, gli azzurri potrebbero ritrovarsi con un calciatore che non intende rinnovare il suo contratto. E dunque, con un bel problema in casa.

Come andrà a finire? Questo non lo sa nessuno. Di certo, c’è che la situazione potrebbe essere abbastanza complicata ma anche che ADL, difficilmente si farà mettere “all’angolo”. E che dunque, al momento di iniziare una trattativa, parlerà chiaramente col calciatore. Per chiedergli, magari: che vuoi fare? E lì, il giocatore dovrà dare una risposta sincera e schietta. Per il bene suo, ma anche della società per cui è sotto contratto. E intanto, ecco quale sarebbe la formazione dei sogni di Gattuso… che vorrebbe far scendere in campo l’anno prossimo! >>> GUARDA