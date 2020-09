Calciomercato Napoli, colpo a sorpresa? Nella notte Criscitiello svela che…

Calciomercato Napoli

NAPOLI CALCIO – Tante novità, tanti aggiornamenti riguardanti gli azzurri. Iniziamo subito con la raffica di notizie che ci arrivano. E la prima, è che Suarez vicinissimo ai bianconeri, allontana Milik da Torino. Per avvicinarlo a Roma. Questo, significa che con i giallorossi come “unica” via, anche il giocatore potrebbe decidere di allentare la propria “posizione” accettando, immaginiamo noi, di buon grado il passaggio in giallorosso. Con evidenti vantaggi per gli azzurri.

Sì, perché ad esempio, c’è Veretout che piace tantissimo a Gattuso. E che potrebbe essere inserito all’interno della trattativa per il bomber del Napoli. Ma non solo. Anche rispetto ad Under, le cose potrebbero facilitarsi. E poi, discorso Boga: rimane confermato più o meno da tutti gli addetti ai lavori fra i giornalisti, che il Napoli lo vuole. Nel senso: non “al posto” di Under, ma “oltre” a lui. Questo, garantirebbe evidentemente qualcosa di molto importante alla panchina azzurra che si allungherebbe, aumentando anche la qualità. Ma non finisce qui.

Sì, perché secondo quanto viene rivelato da Michele Criscitiello, il Napoli avrebbe già pronte tutte le contromisure: “Il Napoli segue Under ma non solo. Oltre a Boga, il piano C è Deulofeu il cui valore di mercato si aggira intorno ai 25 milioni di euro”. Un piano “C” mai uscito fuori prima d’ora e che conferma l’attivismo più assoluto degli azzurri che vogliono in tutti i modi regalare a Gattuso una rosa all’altezza della situazione. E che quindi, non vogliono farsi trovare impreparati rispetto a qualsiasi eventualità tipica nel calciomercato. Staremo a vedere. Quello che va detto, è che le “premesse” sono assolutamente buone. Il Napoli, si muove. E per quanto riguarda i colpi in entrata. E per quanto riguarda le cessioni. A questo proposito, in casa Napoli potrebbe scoppiare un vero e proprio terremoto >>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA