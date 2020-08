Calciomercato Napoli, allarme rosso: “Può saltare tutto”

Calciomercato Napoli

NAPOLI CALCIO – ADL e Giuntoli dovranno fare in fretta. Perché uno degli obiettivi principali – almeno stando alle indiscrezioni – di questa sessione di calciomercato, rischia di saltare. Stando a quanto viene riportato da ESPN, infatti, Gabriel del Lille sarebbe ora ad un passo dal vestire la maglia dell’Arsenal. Se questa notizia fosse confermata, per gli azzurri sarebbe un “mezzo disastro” visto che lui, sembrava davvero essere il nome numero uno per la difesa. Tenuto conto del fatto che in un modo o nell’altro, Koulibaly dovrebbe dire addio al Napoli, la cosa da fare immediatamente sarebbe quella di cercare un sostituto. Che – come detto – il Napoli avrebbe trovato in Gabriel.

L’offerta dell’Arsenal, di circa 25 milioni di euro, potrebbe essere messa in discussione nel momento in cui ADL dovesse riuscire a trovare un accordo per cedere Koulibaly. A quel punto, si ritroverebbe con più liquidità in cassa e potrebbe dare, allo stesso tempo, la certezza al giocatore che a Napoli, verrebbe a fare il titolare. L’addio del Senegalese, ne sarebbe la prova. Detto questo, comunque, ora gli azzurri dovranno reagire. Per non rimanere col cerino in mano, rischiando di incrinare i rapporti con Gattuso che ovviamente, vorrebbe preparare la prossima stagione in maniera tranquilla e quindi, senza avere “brutte sorprese”.

A questo proposito, va detto anche dell'altro. Sì, perché il Napoli è davvero impegnato su mille fronti. Fra acquisti e cessioni, il progetto azzurro è fra i più ambiziosi di tutti. Ed è per questo motivo, che non si può lasciare niente al caso. Il primo passo, sarà quello di riuscire a piazzare i giocatori in esubero o che considerano la loro esperienza al Napoli terminata. Poi, subito dopo, l'assalto ai grandi obiettivi.