Calciomercato Napoli, raffica di notizie: azzurri scatenati!

NAPOLI CALCIO – Altra giornata di fuoco, quella degli azzurri. Ci sono tantissime novità di cui parlare e ora, proveremo a farvi il punto della situazione senza perdere troppo tempo. Iniziamo subito dicendo che Sokratis, sarebbe pronto ad arrivare al Napoli anche domani mattina. Il Corriere del Mezzogiorno racconta proprio questo. Ci sarebbe già stato un contatto telefonico fra lui e Gattuso, che però attende Gabriel. Col giocatore del Lille l’accordo sarebbe già stato raggiunto ma al momento, tutto pare bloccato. Proprio l’Arsenal (di Sokratis) sembra voler complicare le cose. Come andrà a finire?

Dipende dal giocatore e da quello che vorrà per il suo futuro. Notizie molto interessanti, poi, anche per quanto riguarda l’attacco. Secondo quanto viene riferito da Ciro Venerato a Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, Giuntoli potrebbe chiudere sia per Boga (di cui vi abbiamo parlato questa mattina) che per Under. Uno, non esclude l’altro. E questa, rispetto alle indiscrezioni di questi giorni, è certamente una grossa novità. Poi, attenzione alla questione Milik.

Il giocatore è attenzionato dalla Roma che però, non sembra “piacergli” quanto i bianconeri di Pirlo. Per questo motivo, tutto sembra rimanere ancora immobile. Prima o dopo, la questione dovrà sbloccarsi. Per il bene di tutti. E poi, che altro? Attenzione al discorso legato alla cessione di Koulibaly. Il Manchester City sembra convinto di poter far felice ADL mettendo sul tavolo delle trattative un’offerta congrua alle richieste. E qualcuno, vocifera che 70 milioni potrebbero bastare. Tutte le voci in questo senso, ci dicono che il giocatore è destinato a salutare Napoli. E che solo un colpo di scena – che secondo noi non ci sarà – lo farà rimanere all’ombra del Vesuvio. A questo proposito, parlando di mercato, in queste ore abbiamo provato ad immaginare quella che potrebbe essere la formazione del Napoli del prossimo anno. La formazione, del 2021: che bomba! >>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA