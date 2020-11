Calciomercato Napoli, Ancelotti ne vuole un altro: ADL ha già detto sì

Calciomercato Napoli , Ancelotti fa ancora spesa nelle file partenopee

NAPOLI CALCIO– Il Napoli vuole mantenere l’imbattibilità in campionato per puntare con ancora maggiore determinazione allo scudetto di quest’anno. Sulla strada degli uomini di Gattuso quest’oggi alle 18 ci sarà il Sassuolo di De Zerbi, un’altra squadra che ama il gioco offensivo e che segna una valanga di reti. Non si vedeva un Napoli così forte da tanto tempo, con Ancelotti si era potuto ammirare solo a sprazzi. Proprio grazie all’ex tecnico dei partenopei potrebbe sbloccarsi un’importante operazione di calciomercato.

Come riporta il Daily Mail, dopo l’acquisto di Allan la scorsa estate, l’Everton di Ancelotti sarebbe pronto ad investire anche su Milik sin da gennaio. Pochi giorni fa gli agenti del centravanti polacco hanno incontrato i dirigenti del Napoli e con loro hanno concordato una partenza nella prossima finestra di mercato. De Laurentiis si è detto subito disponibile a trattare sia con i Toffees che con il Tottenham di Mourinho, alla ricerca di un attaccante di alto livello. In fondo non conviene a nessuno tenere il punto. Il calciatore si è già stancato di non giocare. E’ fuori sia dalla lista di Serie A che da quella dell’Europa League, non esistono per lui possibilità di scendere in campo con gli azzurri. Per non rischiare di perdere la nazionale ha preso la decisione di partire sin da subito.

De Laurentiis non ha accettato la prima proposta degli agenti di Milik (la rescissione del contratto), ma cederà l’ex Ajax per una cifra non superiore ai 6-7 milioni. Se vuole continuare a coltivare velleità di altissima classifica, l’Everton dovrà investire su un altro attaccante. Il centravanti polacco resta in pole, un’occasione tecnica ed economia del genere non capita mica tutti i giorni. A proposito di calciatori che andranno a scadenza, il Napoli sta programmando le prossime mosse sul mercato. Occhi su 16 parametri zero di lusso: ecco la lista da brividi >>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

.