Calciomercato Napoli – Arriva l’offerta irrinunciabile: 80 milioni e non solo

Calciomercato Napoli , ADL può rifiutare un’offerta del genere?

NAPOLI CALCIO – La pandemia di Covid-19 ha sconvolto il regolare svolgimento dei campionato europei, in alcuni casi ha portato anche a terminare la stagione senza concludere tutte le partite in programma (come ad esempio in Francia). La situazione d’emergenza provocata dal Coronavirus ha portato tanti problemi a livello finanziario per le società calcistiche e ne ha condizionato pesantemente il calciomercato. Persino le super potenze europee sono state costrette a ridimensionarsi nell’ultima sessione estiva. Ecco però che già a gennaio potrebbero tornare alla carica per recuperare il tempo perduto. Il Real Madrid, in particolare, starebbe puntando uno dei campioni azzurri.

Secondo ESPN Zinedine Zidane avrebbe messo in cima ai propri desideri Fabian Ruiz del Napoli. L’idea iniziale era quella di tentare l’assalto già questa estate, ma la situazione finanziaria generale aveva bloccato qualsiasi iniziativa di Florentina Perez. Ora le cose si sono evolute. I Blancos sarebbero disposti a mettere sul piatto gli 80 milioni che convincerebbero De Laurentiis a cedere il proprio gioiello. Non solo, ci sarebbe un ulteriore dettaglio che potrebbe accelerare la trattativa.

Il Napoli ha bisogno di rientrare dei soldi spesi nell'ultima campagna acquisti. Il club di Madrid garantirebbe già da gennaio gli 80 milioni, portando il calciatore in Spagna solo a fine anno. Una proposta quasi impossibile da rifiutare, anche se in passato ADL ci ha abituato a dei colpi di scena da questo punto di vista (vedi i casi Allan e Koulibaly). Proprio per il brasiliano il Napoli aveva rifiutato offerte faraoniche del Psg per poi ritrovarsi con un calciatore svogliato e soprattutto deprezzato. De Laurentiis non ha intenzione di ripetere gli stessi errori.