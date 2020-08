Calciomercato Napoli, azzurri senza freni: ci sono grosse notizie

Calciomercato Napoli

NAPOLI CALCIO – Tante, tante notizie. Tutte riguardanti gli azzurri. Iniziamo subito dalla prima, che vuole la società azzurra convinta più che mai nel voler arrivare a prendere Boga. Ciro Venerato, dalle frequenze di Radio Kiss Kiss, svela che: “Nei colloqui tra Sassuolo e Napoli, che sono ripresi, mi arrivano aggiornamenti per cui per arrivare a prendere Boga si potrebbe scendere a 35 milioni più bonus. In questo senso posso dirvi che gli azzurri hanno messo a disposizione 4 contropartite Ounas, Younes, Malcuit e Tutino. Il Napoli è fermo a 25 e non arriva a 35 milioni. Poi sull’esterno c’è l’ennesimo contatto con Ramadani per Brekalo del Wolfsburg”. Come andrà a finire? Vedremo.

Di certo c’è che forse, Boga, è davvero il nome più caldo in casa azzurra. Che ultimamente, avrebbe mostrato qualche interesse anche per Milenkovic: stando a quanto viene riferito dal giornalista Mediaset Ceccarini, però, il giocatore difficilmente vestirà la maglia del Napoli il prossimo anno. Su di lui, fortissimo, c’è il club di Pioli. E non finisce qui. La stessa fonte conferma quanto vi avevamo detto nei scorsi giorni per cui la situazione legata a Milik potrebbe complicarsi in maniera importante visto che, nonostante la Roma sarebbe disposta (pare) ad accontentare le richieste di ADL, in un modo o nell’altro, il giocatore sia deciso a non accettare l’idea di andare a giocare nella capitale. Volendo lui andare solo in bianconero, alla corte di Pirlo.

Un altro problema, questo, che il Napoli dovrà risolvere in fretta. I giocatori in uscita sono diversi e saranno necessarie anche molte cessioni, per iniziare quel processo di rinnovamento che non solo Gattuso vuole, ma che – davvero – appare necessario per ri-iniziare un ciclo nuovo. A questo proposito, parlando di mercato, Giuntoli sarebbe scatenato: "Si parla di 8 nomi!"