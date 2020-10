Calciomercato Napoli – Bomba di Esposito: “ADL lo vuole, contatti avviati”

Calciomercato Napoli , il noto giornalista rivela una trattativa già avviata da De Laurentiis

NAPOLI CALCIO – Il pareggio fra il Diavolo e i giallorossi di ieri sera permette al Napoli di rimanere in scia dei meneghini. La parola scudetto non sarà ancora filtrata dallo spogliatoio di Gattuso, ma tifosi e addetti ai lavori ne parlano apertamente. Anche il noto giornalista Paolo Esposito ha detto la sua in merito ai microfoni di Radio Amore Campania: “Penso che gli azzurri abbiano ancora un difetto di mentalità. Gli scudetti si vincono con le piccole. Il Napoli con il Benevento ha fatto fatica. Nonostante questo secondo me i campani sono avanti anche a chi li precede in classifica”. Esposito si esprime anche su De Laurentiis, ma soprattutto lancia una bomba di calciomercato.

“De Laurentiis è soddisfatto per l’andamento in campionato, non per la sciagurata partita di Europa League. La Corte d’Appello darà il contentino al Napoli e il punto di penalizzazione verrà tolto. Il Napoli avrebbe potuti sbancare l’Allianz Stadium. Per quanto riguarda il mercato di gennaio penso che serva un terzino sinistro. Vi do un’esclusiva. De Laurentiis ha già parlato con Ferrero di Augello, classe ’94. E’ nel pieno della maturità, oltre a spingere sa marcare. Può far comodo a Gattuso. I discorsi sono avviati”. La fascia sinistra degli azzurri ha urgente bisogno di un innesto, Mario Rui non può giocarle tutte, anche perché Ghoulam non garantisce una continuità fisica adeguata.

Vedremo se il nome fatto da Esposito sarà quello sul quale De Laurentiis punterà a gennaio. La prestazione di Augello contro la Lazio ha impressionato, è un calciatore completo. Resta da capire se è quello che vuole il tecnico.